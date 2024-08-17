مياه الجنوب: لترشيد استخدام المياه بسبب توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا

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دعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى ترشيد استخدام المياه بسبب خفض مدة التغذية بها، وقالت في بيان: "عطفاً على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الذي أشار الى توقف آخر مجموعة انتاجية في معمل الزهراني عن الانتاج ما أدى بنتيجته الى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الاراضي اللبنانية بما فيها المرافق الاساسية، المواطنين الى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب خفض مدة التغذية بالمياه. علماً أن المؤسسة ستبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة".