ميقاتي في اتصال هاتفي مع وزير خارجية بريطانيا: أخشى من أن دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه

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أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتّصالاً بوزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف.

وشدد ميقاتي على "ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد"، مبدياً خشيته من أنّ "دورة العنف الحالية قد تتسبَّب بتصعيد لا تُحمَد عقباه".



بدوره، أكد لامي لميقاتي أنّه "سيُكثّف اتصالاته الديبلوماسية لوقف التصعيد ومنع تفلت الامور على نطاق أوسع".



يُذكر أنّ وزير الخارجية البريطاني زار بالأمس تل أبيب، برفقة وزير الخارجية الفرنسي الذي جال في بيروت، في مسعىً بريطاني- فرنسي لتجنُّب التصعيد في المنطقة.