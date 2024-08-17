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سليم عون للجديد: لا يستمر "التيار" من دون التزام: أين الإقصاء عندما ينال النواب مراكزهم في اللجان النيابية؟

17
AUGUST
2024
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أكد النائب سليم عون أنه من الصعب أن يستمر "التيار" من دون التزام، وأضاف أنه يقول رأيه دائماً في داخل "التيار" لكن هناك التزام بقراراته والتزام بالرئيس عون، مشيراً إلى أنه "كان حرياً بالنائب آلان عون أن يقابِل الرئيس عون التزاماً بنظامنا"، وموضحاً أن "رئيس "التيار" طلب فقط من آلان الإلتزام لكنه لم يفعل وبذلك يكون قد استدرج الخروج من "التيار" 
وقال عون في مقابلة مع "الجديد: "إما أكون ملتزماً بالرئيس عون والخيارات السياسية للتيار أو لا ألتزم بذلك، والجميع شاركوا في صياغة القرار السياسي، سائلاً: "سمِ لي نائباً في حزب لبناني يخالف قرار حزبه؟"

وشدد عون على أن "حالة "التيار" كان يمكن أنْ تستمر بلا أشخاصنا لكن لم تكُن لتستمر بلا الرئيس عون، لافتاً إلى أن "من انفصلوا عن "التيار" لم يستطيعوا النجاح في الإنتخابات النيابية". وأكد أن "طريقة التصرف من النواب المفصولين والمستقيلين كما حصلت أضرّت بهم وأنا أريد الحفاظ على تاريخي وتاريخهم، سائلاً: "أين الإحتكار والإقصاء عندما ينال بعض النواب نيابة رئاسة مجلس النواب ورئاسة عدد من اللجان؟

وختم عون بالتأكيد: "لم أطلب يوماً موقعاً من الرئيس عون أو رئيس "التيار" جبران باسيل".

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