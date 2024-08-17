اليكم طقس الايام القليلة المقبلة...

A + A -

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، يستمر اليوم وفي اليومين المقبلين. ويترافق الطقس مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا وترتفع قليلا في المناطق الجبلية مطلع الاسبوع المقبل، في وقت تبقى الرطوبة مرتفة ما يؤدي الى جوّ غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال. وفي تفاصيل طقس اليوم: – الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر -الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب – الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س – الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜ – الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٥ hpa – الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب – حال البحر : متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة. أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين: الاحد: غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٣ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س الاثنين: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا اقصى الشمال جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



