بوحبيب ينعى قرم: برحيله نفقد قامة من قامات الوطن الحالمة بدولة خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية

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نعى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الوزير الدكتور جورج قرم، وقال في بيان: "اليوم نودع رجل علمٍ، وفكرٍ عمل جاهدا" في سبيل العدالة الإجتماعية، وتقاسم الأعباء بين الميسوريين والفقراء، والإهتمام بالإنسان...

الرجل الزاهد، المتواضع، الهادئ، الراقي، والمثقف حمل همومنا الإقتصادية والإجتماعية طيلة حياته ورحل...".

وتابع: "برحيله نفقد قامة من قامات الوطن الحالمة بدولة خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية، دولة على مساحة طاقات اللبنانيين وإبداعاتهم. سنشتاق اليك جورج قرم الانسان النبيل، عزاؤنا اليوم ان أعمالك وافكارك وارثك الفكري باقٍ شعلة أمل، ورجاء للبنان أفضل، وأجمل، وأكثر عدالة ومساواة".