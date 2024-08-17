تفاصيل المجزرة الاسرائيلية في تول - الكفور...!

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، أن العدو الاىسرائيلي ارتكب الليلة الماضية مجزرة مروعة ذهب ضحيتها ١٠ اشخاص بينهم عدد من الجرحى، وجميعهم من التابعية السورية، عندما دمرت المقاتلات الحربية معملا للاحجار الاسمنتية في المنطقة الصناعية في محلة تول - الكفور.

وفي التفاصيل، فقد نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الواحدة والثلث من ليل الجمعة-السبت عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفة معملا للاحجار في اطراف بلدة الكفور الشمالية، على مسافة مئات الامتار من الغارة التي دمرت منزلا في الطرف الشرقي لبلدة الدوير الاسبوع الماضي .

وتسببت الغارة بوقوع شهداء، بينهم عائلة سورية ( ناطور المعمل وعائلته) قضت بالكامل ، الاب والام والاولاد ، فضلا عن عدد الجرحى ، بينهم عمال سوريين وهرعت الى المكان فرق من الدفاع المدني وعناصر الاسعاف والاغاثة وعملوا على نقل الجثث والجرحى الى مستشفى الشيخ راغب حرب القريب من مكان الغارة.