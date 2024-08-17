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فاجعة عكار .. كيف وقع حادث السير المروّع على اوتوستراد القلمون؟

17
AUGUST
2024
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 اصيبت بلدتا خربة داوود والكواشرة وعكار كلها بفاجعة حيث خيم الحزن في سماء المنطقة جراء حادث سير مأساوي وقع على اوتوستراد القلمون قرب افران ( قمرين)… فامس وقع الحادث المأساوي اثر انحراف سيارة جيب مرسيدس تقودها الفتاة ناتالي عباس، لتستقر بجدار ادى الى وفاة ناتالي عباس من خريبة داوود، وزميلتها رزان خضر من الكواشرة، واصيب كل من نورهان جنيد من عكار العتيقة، واسعد عقل من المنية بجروح متوسطة كونهما كانا بالمقعد الخلفي. وحسب المعلومات الاولية والتقرير الطبي ان ناتالي عباس وفق الفحص الطبي اصيبت بذبحة قلبية مفاجئة، فحاولت زميلتها رزان خضر الامساك بمقود الجيب وايقافه وهي ليست على دراية بقيادة السيارات، فانحرف الجيب المسرع واصطدم بجدار الى جانب الاوتوستراد مما ادى الى وفاة الفتاتين وهما في ريعان شبابهما. وامس نقلت الضحيتان الى بلدتيهما حيث جرى تشييع مؤثر لهما. والجدير ذكره ان اوتوستراد القلمون يشهد حوادث مروعة شبه يومية، تؤدي الى سقوط ضحايا وجرحى، واللافت ان معظم هذه الحوادث تحصل بشكل مروع قاتل مما يعيد ملف هذا الاوتوستراد الى الواجهة وضرورة اعادة دراسة معايير الاوتوستراد واتخاذ التدابير الايلة الى حماية المواطنين وفق معايير السلامة المرورية العامة…


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