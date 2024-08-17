عناوين الصحف ليوم السبت 17 آب 2024

الأخبار
ـ المفاوضات عالقة: التسويف نفسه
ـ «عماد – 4» : الطيور في مهاجعها
ـ حزب الله يمهّد للردّ: «ما خفي أعظم»
ـ متعهّد يتحكّم ببلديّة بيروت: أنا أو تعطيل الأعمال!
ـ «داتا» المدارس: مؤشّر جديد إلى نسب الطوائف بين اللبنانيين
البناء
ـ حماس: المقترح الأميركيّ يستجيب لشروط الاحتلال ونحن ملتزمون بنص 2 تموز
ـ «عماد 4»: الكيان في مرمانا… والدخان المبين… والإعلام الإسرائيليّ: سلاح القيامة
ـ حردان للقيادة الحزبيّة في دمشق: من كان مع سورية يشعر بالفخر ولا يعرف إلا النصر
الجمهورية
ـ "حزب الله": رسالة من الأنفاق
ـ بايدن: الصفقة أقرب مما كنا عليه
اللواء
ـ «الخماسية» خلية نحل لمنع التصعيد على الجهة الجنوبية
ـ حزب الله يُطلق «فيديو الأنفاق» لردع الاحتلال وجعجع يُشعل خلافات مع الحكومة والتيار البرتقالي
الديار
ـ مفاوضات الدوحة: من التفاؤل الى التشاؤم... وحزب الله لـ«اسرائيل»: جاهزون
ـ قيادي في حماس لـ«الديار»: واشنطن غير جدية ونتنياهو يراوغ لإفشال الصفقة
ـ بوحبيب: نعول على مصر للجم العدوان «الاسرائيلي»... والقاهرة تؤكد وقوفها الى جانب لبنان