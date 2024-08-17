عناوين الصحف ليوم السبت 17 آب 2024

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الأخبار

ـ المفاوضات عالقة: التسويف نفسه

ـ «عماد – 4» : الطيور في مهاجعها

ـ حزب الله يمهّد للردّ: «ما خفي أعظم»

ـ متعهّد يتحكّم ببلديّة بيروت: أنا أو تعطيل الأعمال!

ـ «داتا» المدارس: مؤشّر جديد إلى نسب الطوائف بين اللبنانيين

البناء

ـ حماس: المقترح الأميركيّ يستجيب لشروط الاحتلال ونحن ملتزمون بنص 2 تموز

ـ «عماد 4»: الكيان في مرمانا… والدخان المبين… والإعلام الإسرائيليّ: سلاح القيامة

ـ حردان للقيادة الحزبيّة في دمشق: من كان مع سورية يشعر بالفخر ولا يعرف إلا النصر

الجمهورية

ـ "حزب الله": رسالة من الأنفاق

ـ بايدن: الصفقة أقرب مما كنا عليه

اللواء

ـ «الخماسية» خلية نحل لمنع التصعيد على الجهة الجنوبية

ـ حزب الله يُطلق «فيديو الأنفاق» لردع الاحتلال وجعجع يُشعل خلافات مع الحكومة والتيار البرتقالي

الديار

ـ مفاوضات الدوحة: من التفاؤل الى التشاؤم... وحزب الله لـ«اسرائيل»: جاهزون

ـ قيادي في حماس لـ«الديار»: واشنطن غير جدية ونتنياهو يراوغ لإفشال الصفقة

ـ بوحبيب: نعول على مصر للجم العدوان «الاسرائيلي»... والقاهرة تؤكد وقوفها الى جانب لبنان