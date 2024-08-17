أسرار الصحف ليوم السبت 17 آب 2024

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البناء

قال خبير عسكري إن مَن يملك عشر منشآت مثل عماد 4 يقرّر عادة استخدام نصف الرقم ناقص واحد عندما يريد تقديم مثال لما يملك، وقال مَن يملك منشآت عماد يملك بالتأكيد منشآت القاسم وذو الفقار وحسان وفؤاد وغيرها على أسماء القادة وفي اختصاصاتهم، وبالتالي يصعب تخيّل أقل من 100 منشأة مشابهة تقع المنشأة التي تمّ عرضها في أسفل القائمة بينها من زاوية التجهيزات وتنوّعها براً وبحراً وجواً والقدرة على إثارة الرعب إذا أخذنا طريقة المقاومة بالتصرّف بعين الاعتبار.



قال مصدر فلسطيني يتابع مسار التفاوض إن الحديث عن تقدّم في المفاوضات وردم الفجوة بين المواقف بغياب حماس عنها يعني التقدّم بين واشنطن وتل أبيب. وهذا يعني أن واشنطن تتراجع أمام طلبات بنيامين نتنياهو وتراهن على ضغط الشريك العربي في الوساطة على حركة حماس لتسويق صيغ معدّلة عن النص الذي قدّمه الرئيس الأميركي. وهذا ما يفسر سبب إجماع حماس على اختيار يحيى السنوار رئيساً لها لتكون مواقفها بمنأى عن ضغوط الوسطاء العرب الذين وقّعوا على نص دعوة للتفاوض الذي تحدّث عن رهائن لا تبادل أسرى، كما أراد الأميركي والإسرائيلي، لا كما يرد في نصوص مسودة الاتفاق.

اللواء

ـ لم يحمل أي موفد دبلوماسي عربي أو غربي «ضمانات» بعدم حصول عدوان تدميري على الجنوب امتداداً إلى العاصمة، بمعزل عن أجواء المداولات الجارية.

ـ «تدغدغ» أحلام قيادي مسيحي فاعل التطورات الحربية الجارية، في اقتناص فرصة الصراع الدائر، لإستعادة صورة ما حصل قبل أربعة عقود.

ـ دخلت إلى أرض المواجهة عند العتبة الحدودية أسلحة أشدّ تدميراً، سواءٌ لدى "إسرائيل" أو المقاومة.

الجمهورية

ـ يصل إلى لبنان موفد اجنبي في مهمة دقيقة الأسبوع المقبل لاستكمال مسألة خطيرة يجري البحث فيها.

ـ كشف مرجع دبلوماسي غربي ان هناك تناغما بين عاصمة كبرى ومسؤول إقليمي وأنها تراهن عليه لكبح جماح رئيس وزرائه.

ـ لم يحرك احد من المسؤولين ساكنا تجاه مسألة خطيرة جدا شمالا تهدد بتكرار مشهد الرابع من آب.