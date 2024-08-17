living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإدارة الأميركية ومخطط «مثلث الموت»: محاولة إحياء «داعش» ونقلهم إلى الجنوب السوري

17
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب حسين مرتضى في «البناء»:

رغم مشاركة الإدارة الأميركية في العدوان على قطاع غزة من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم لكيان الاحتلال الصهيوني بما فيها مشاركة ضباط أميركيين في غرفة العمليات الحربية الصهيونية، إلا أنّ نشاط الاحتلال الأميركي في سورية ما زال فاعلاً من خلال محاولة فتح جبهات متعددة داخل الجغرافية السورية.
تلك المحاولة تعتمد على إعادة تدوير المجموعات الإرهابية في سورية، وتحديداً تنظيم «داعش» الإرهابي، فمنذ أن خسر التنظيم الإرهابي آخر مناطق تواجده في منطقة «الباغوز» بريف دير الزور عام 2019 بدأت الإدارة الأميركية بمحاولة إحياء «داعش» عبر نقل عناصر التنظيم الإرهابي من سجون ميليشيات «قسد» إلى قاعدة التنف وتدريبهم ليتمّ لاحقاً إرسالهم إلى البادية الشرقية السورية بهدف تنفيذ عمليات محدودة ضدّ وحدات الجيش العربي السوري من خلال تنفيذ كمائن متنقلة لاستهداف قوافل المبيت الخاصة بالجيش السوري.
مؤخراً أكدت المعلومات بأنّ قوات الاحتلال الأميركي نقلت 300 عنصر من تنظيم «داعش» الإرهابي يحملون الجنسية السورية والعراقية بينهم 31 من قيادات التنظيم باتجاه المنطقة الجنوبية السورية بالتنسيق مع المجموعات الإرهابية في محافظتي درعا والسويداء.
وتؤكد المعلومات بأنّ عملية نقل مقاتلي «داعش» تمّت بالتنسيق مع ما يُعرف بفصيل «أحرار جبل العرب» والذي يتزعّمه المدعو «سليمان عبد الباقي» وهو من أبرز المحرّضين على الدولة السورية.
العناصر الإرهابية تمركزوا في بادية السويداء إضافة لتمركزهم في بلدتي جاسم وانخل بريف درعا.
الإدارة الأميركية تسعى لإعادة انتشار تنظيم «داعش» الإرهابي في المثلث الحدودي مع فلسطين المحتلة والذي يضمّ محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء أو ما بات يُعرف بـ «مثلث الموت» بالتنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية بهدف خلق حالة من الفوضى الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية لمنع أيّ تواجد لوحدات الجيش السوري وبالتالي إقامة منطقة عازلة لحماية كيان الاحتلال.
المخطط الأميركي الذي يتمّ العمل عليه يأتي في توقيت حساس بالنسبة للمواجهات بين محور المقاومة وكيان الاحتلال الصهيوني بهدف خلط الأوراق الميدانية وإشغال جبهات الإسناد.
كما أنّ الإدارة الأميركية تعلم بأنّ القيادة السورية لا تزال تدعم المقاومة في لبنان وفلسطين المحتلة، وبالتالي فإنّ واشنطن تسعى لتأمين كيان الاحتلال الصهيوني في ظلّ حالة الإرباك الأمني الذي تعاني منه حكومة نتنياهو…

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   