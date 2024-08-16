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"الوحدة الوطنية وأهمية الخطاب الوطني العقلاني"... كتيلي جالت في إقليم الخرّوب برفقة النائب غسان عطالله ووفد من التيار

16
AUGUST
2024
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جالت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين كتيلي في إقليم الخرّوب، برفقة النائب غسان عطالله ووفد من التيار.  وشملت الجولة النائب السابق الدكتور محمد الحجار، والنائب الدكتور بلال عبدالله، والمهندس أحمد نجم الدين، ومن ثم في برجا تمت زيارة اللواء علي الحاج. وكانت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التطوّرات الراهنة والتأكيد على السعي المشترك لحماية لبنان في ظل التهديدات بتوسّع الحرب. كما أكّد الجميع على الدور المحوري الذي يلعبه التيار في الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى أهمية الخطاب الوطني العقلاني بعيداً عن الاصطفافات الحادة والتحريض.

كذلك تمت زيارة الوزير مصطفى بيرم في الوردانية، والعميد عماد قعقور في بعاصير، والمهندس محمد سامي الحجار في شحيم، حيث تم التأكيدا على ضرورة الانفتاح والتعاون من أجل تجاوز المخاطر التي تهدّد بلادنا، وتدفعنا للتضامن الوطني.

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