"خلاف أميركي فرنسي"... سببه هوكستين!؟

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أفاد مصادر دبلوماسية قناة "الجديد"، عن "خلاف أميركي فرنسي نشأ عن طرح قدمه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحدث فيه عن تغيير أحد بنود التجديد لليونيفيل، مستبدلاً عبارة وقف الاعمال العدائية بعبارة تخفيض التصعيد العسكري".