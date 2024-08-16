لا خوف على التيار (سمير مسره)

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ميزة التيار الوطني الحر الاولى تكمن في قدرته الدائمة على النهوض بعد كل محاولة لاضعافه، وتهميشه، والغائه من الوجود... ميزته الثانية في ادبياته، وارتباطه الوثيق بقييم رؤيته، ورسالته، وحريته، وحكمته، وسلوكياته في التواصل بين منتسبيه ومع الآخر المختلف... ميزته الثالثة تكمن في ثقة جمهوره برئيسه العماد المؤسس، ورئيسه الجبران الاستثنائي، وفريق الادارة، والقضية السامية التي يؤمن بها كل تياري ملتزم.

ولان الأمر كذلك، نقول بصوت عال اطمئنوا، لا خوف على التيار. فقافلته لن تتوقف، ومن يختار الخروج منها هو حر ولن يترك اي اثر فيها مهما كان شأنه عاليا". ونقول ايضا" ان الحوادث التي حصلت مؤخرا" سوف تؤدي الى فرص عديدة لانطلاقة جديدة في عالم الثابت فيه هو التغيير المتواصل.

لم يخطىء من قال: لا تكره شرا" لعله خير...