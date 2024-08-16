التيار الوطني الحر ينعي جورج قرم: قهرته منظومة الفساد التي سرقت المال العام وأموال الناس

A + A -

أصدر التيار الوطني الحر البيان التالي:

مات جورج قرم رجل الأخلاق والعلم. مات مظلومًا، قهرته منظومة الفساد التي سرقت المال العام وأموال الناس.

هوَ الذي اعترَض على سياسات رياض سلامة عندما كان وزيراً للماليّة، فهاجمته المنظومة وحاصرته لمنع قراراته الإصلاحية، ولكنه استطاع فرض الضريبة على القيمة المضافة، كمورد هام للمالية العامة.

جورج قرم العلماني هو كاتب معظم نص الورقة الاقتصادية من ضمن مقررات المجمع البطريركي الماروني عام ٢٠٠٦، وهو ثاني اهم مجمع ماروني بعد مجمع اللويزة عام ١٧٣٦.

رحم الله جورج قرم العلامة المضيئة في تاريخ لبنان.