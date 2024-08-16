جعجع يتذكر مجدداً ملف النزوح السوري ويتوجه للحزب: "لكم لبنانكم ولنا لبناننا"!

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رأى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ‏أنه "من غير الصحيح استخدام مصطلحي "اللجوء السوري" أو "النزوح السوري" لأن لبنان ليس بلداً للجوء وفقاً للقانون الدولي. لذا، يجب استخدام مصطلح "الوجود السوري غير الشرعي".

وقال في مؤتمر صحافي: لا نريد حرباً أهلية، لكننا نريد طرح الأمور كما يجب. على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه.

واعتبر جعجع أنه على الحكومة اللبنانية أن تستلم زمام الأمور كما يجب، ومن هنا تستقيم الأمور. وقال: ععلينا البدء بتحديد المسؤوليات، لذلك على الحكومة أن تتابع الأمور مع هوكشتاين لتسأله عن اقتراحه، وهو تطبيق القرار 1701 كاملاً بمراحل متعددة، بدءاً من انسحاب حزب الله لمسافة 8 أو 10 كيلومترات واستلام الجيش اللبناني لهذه النقطة. بعدها، على الحكومة أن تتخذ قراراً وطنياً، فهذه الحكومة لا يجب أن تكون مجرد تابع وتردد صدى ما يفعله ويقوله حزب الله.

‏واضاف جعجع: على الشعب اللبناني أن يعي تماماً ما يحدث الآن في ‎لبنان وأن يعكس ذلك في الانتخابات النيابية المقبلة. عليه أن يدرك لمن سيصوت لتحديد مصيره ومصير البلاد.

وتابع: الفريق الآخر يطلق اتهامات بالتخوين والعمالة كلما أعطى شخص رأيه، ونحن نقول لهم: لكم لبنانكم ولنا لبناننا.