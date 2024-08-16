بشرّي تودّع ابن الـ17 عاماً!

A + A -

صعقت بلدة دير الأحمر لخبر وفاة شربل خليل حبشي يوم الإحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء، الأمر نفسه الذي حصل ببلدة مستيتا قضاء جبيل، حيث يسكن مع أهله.



شربل ابن الـ17 عاماً المليء بالحياة، والذي رُزق به اهله بعد 14 عاماً من اخته الكبرى كاندي وكان بمثابة أعجوبة للعائلة.



عمر شربل على الأرض لم يتخطَّ الـ 17، إذ توفي أمس بحادث سير مروّع على طريق عيناتا الأرز - بعلبك، بعد فقدانه السيطرة على سيارته الرباعية الدفع، ما ادى الى انقلابها الى جانب الطريق، وأصيب بكسور وجروح بليغة نقل على أثرها الى مستشفى المحبة في دير الأحمر لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.