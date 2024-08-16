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أول تعليق إسرائيلي على فيديو "عماد 4": "فيديو تهديدي جديد"!

16
AUGUST
2024
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، بعد نشر الإعلام الحربي في حزب الله فيديو "عماد " إنّه "تهديد جديد...حزب الله يكشف عن منشأة عماد 4."

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ "حزب الله أصدر فيديو غير عادي، شاحنات تحمل صواريخ داخل أنفاق ضخمة."

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "نشر حزب الله فيديو تهديدي جديد كشف فيه عن منشأة تحت الأرض تسمى "عماد 4" تنطلق منها الصواريخ." وأكملت: "يبدو أن الأنفاق العملاقة مجهزة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وحجم وعمق يسمح بسهولة بمرور الشاحنات وبالطبع الدراجات النارية، وتظهر رحلة عبر أحد الأنفاق، لتكشف عن متاهة طويلة ومضيئة تحت الأرض حيث تمر الشاحنات المرقمة واحدة تلو الأخرى دون انقطاع، وفي نهاية الفيديو يمكنك رؤية منصات إطلاق الصواريخ التي يتم سحبها من تحت الأرض واسم المنشأة."

وفي وقت لاحق قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنّه "عندما تشتد رياح الحرب ويسود التوتر في"إسرائيل" تحسبًا لرد محتمل من حزب الله، فإن المنظمة لا تنتظر وتنشر فيديو يكشف عن منشأة جديدة تحت الأرض "عماد 4" تضم أنفاقًا ضخمة تنطلق منها الصواريخ."

وأردفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ "حزب الله يكشف لأول مرة عن مدينته تحت الأرض، شاحنات جاهزة لإطلاق الصواريخ."

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