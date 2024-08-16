لهذا السبب لم تصل ملفات الفساد التي قامت القاضية عون بفتحها إلى نتيجة ملموسة..!

كتبت المحامية ارلت بجاني :
قد يسأل البعض ،عن حسن أو سوء نية ، لماذا ملفات الفساد التي قامت القاضية عون بفتحها بوجه الفاسدين لم تصل بعد الى نتيجة ملموسة .
إظهاراً للحقيقة وليعرف اصحاب الحقوق مكان الخلل ، وعلى امل ان يقوموا بدورهم ،مجلس القضاء، ووزير العدل والتفتيش القضائي يهمنا ان نوضح ما يلي:
١-ملف مكتف الذي تبين ان فيه اموال محولة بقيمة خمسة مليار دولار ، مما يشكل جرم تبييض اموال لا يزال نائما عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع حسامي منذ أكثر من سنة.
٢-ملف رياض سلامة الذي اتهم فيه بجناية التزوير في بيانات المصرف المركزي ايضا موجود لدى الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع حسامي للبت بالدفوع الشكلية ومضى عليه ايضا أكثر من سنة.
ملف الفيول المغشوش المتعلق بالمدّعى عليهم من
آل البساني مضى على ارساله للبت بالدفوع الشكلية ايضاً ما زال لدى القاضي ربيع الحسامي منذأكثر من ٨ اشهر ، وغيرها وغيرها الكثير من الملفات المتعلّقة بسرقة ودائع اللبنانيين،
مع العلم انه وبحسب القانون الجديد ، للقاضي مهلة اسبوعين فقط للبت بالدفوع الشكلية .
فهل من يسمع وهل من يحاسب اقلّه لنظل نصدق ان هناك قضاء في لبنان!!
سكوتنا عن هذه الجرائم التي تقترف بوجه العدالة يعني الرضوخ والإستسلام والمشاركة في انتصار الظلم والباطل بوجه الحق والعدل.