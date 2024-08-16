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لهذا السبب لم تصل ملفات الفساد التي قامت القاضية عون بفتحها إلى نتيجة ملموسة..!

16
AUGUST
2024
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‏كتبت المحامية ارلت بجاني :

‏قد يسأل البعض ،عن حسن أو سوء نية ، لماذا ملفات الفساد التي قامت القاضية عون بفتحها بوجه الفاسدين لم تصل بعد الى نتيجة ملموسة .
‏إظهاراً للحقيقة وليعرف اصحاب الحقوق مكان الخلل ، وعلى امل ان يقوموا بدورهم ،مجلس القضاء، ووزير العدل والتفتيش القضائي يهمنا ان نوضح ما يلي:
‏١-ملف مكتف الذي تبين ان فيه اموال محولة بقيمة خمسة مليار دولار ، مما يشكل جرم تبييض اموال لا يزال نائما عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع حسامي منذ أكثر من سنة.
‏٢-ملف رياض سلامة الذي اتهم فيه بجناية التزوير في بيانات المصرف المركزي ايضا موجود لدى الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع حسامي للبت بالدفوع الشكلية ومضى عليه ايضا أكثر من سنة.
‏ملف الفيول المغشوش المتعلق بالمدّعى عليهم من
‏آل البساني مضى على ارساله للبت بالدفوع الشكلية ايضاً ما زال لدى القاضي ربيع الحسامي منذأكثر من ٨ اشهر ، وغيرها وغيرها الكثير من الملفات المتعلّقة بسرقة ودائع اللبنانيين،
‏مع العلم انه وبحسب القانون الجديد ، للقاضي مهلة اسبوعين فقط للبت بالدفوع الشكلية .
‏فهل من يسمع وهل من يحاسب اقلّه لنظل نصدق ان هناك قضاء في لبنان!!
‏سكوتنا عن هذه الجرائم التي تقترف بوجه العدالة يعني الرضوخ والإستسلام والمشاركة في انتصار الظلم والباطل بوجه الحق والعدل.

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