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هذه تفاصيل الفيديو الذي نشره "الحزب" تحت عنوان "جبالنا خزائننا"!

16
AUGUST
2024
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بثّ الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية فيديو عن القدرات الصاروخية لحزب الله "عماد 4"، قبل ظهر اليوم الجمعة عبر منصة "تلغرام".

وكشفت "الميادين" تفاصيل الفيديو "عماد 4" وقالت: "رسائل "عماد4" إظهار مستوى "السرية الممتازة جداً" المحيطة بمكان تموضع قدرات حزب الله الصاروخية."

وأضافت: "لمنشأة الموجودة في عمق الأرض ليست فقط بعيدة عن القدرات الإستعلامية المعادية بل أيضاً توفر الحماية حيال الإستهدافات المعادية."

وقالت "الميادبن" إنّ "سرّية المكان وحصانته يتيحان تحييد قدرات حزب الله الصاروخية عن أي ضربات استباقية إسرائيلية."

وأردفت: "سيكون لدى المقاومة دائماً كامل القدرة للرد القاسي والمدمر."

وأكملت قناة الميادين: "سيكون لدى المقاومة قدرة "الضربة الثانية" كما تسمى في العلوم الاستراتيجية"، وقالت: "يُظهر الفيديو المنشأة المرقمة بالرقم "4" ما يشي بأنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معلوماً عددها الحقيقي."

وأردفت: "يُظهر الفيديو مدى الراحة العملياتية التي يعمل فيها المجاهدون تحت الأرض في المنشأة التي هي بحجم مدينة."

وأكملت: "المقاومة لا تخشى الذهاب إلى الحرب بل هي مستعدة لها إذا ما قرر العدو الذهاب بعيداً في التصعيد والعدوان."

وختمت الميادين كاشفة أنّ "اليوم هو جزء بسيط من قدرات وإمكانات المقاومة الحقيقية لا سيما على صعيد الصواريخ الدقيقة."

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