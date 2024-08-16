غادة عون: ملفات نائمة وماحدا بيسأل!

A + A -

كتبت القاضية غادة عون على حسابها عبر منصة X: "هناك ملفات خطيرة تتعلق بالتزوير في قيود المركزي من قبل رياض سلامة وملف مكتف وملف الفيول لا زالت نائمة في ادراج الهيئة الاتهامية _جبل لبنان منذ أكثر من ستة أشهر او سنة برئاسة القاضي ر.ح. مع للبت بالدفوع الشكلية مع العلم ان القانون أوجب البت بالدفوع فب مهلة اسبوعين .وما حدا بيسأل!!

وأضافت عون: "مع ان القانون نص على ان عدم البت في هذه المهلة يعتبر استنكافا عن احقاق الحق. ومدعي عام التمييز بيعتبر المدعين العامي موظفين عنده بيوقفهم عن العمل ويوقف سير العدالة لحماية من ؟؟ فهمكن كفاية حتى ما نعرف مين سرق ال ٨ مليار $ يا جماعة يا نواب دافعوا عن القانون خافوا الله .في محاسبة"