"الحزب" يؤجّل ردّه على إسرائيل.. ما السبب؟

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بينما كل الاطراف تنتظر مواعيد ردّ ايران و"حزب الله" على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ألمح مصدر مقرب من "حزب الله" إلى تأجيل الرد. وقال: "يمكننا القول إن حزب الله لن يشن هجومه الانتقامي خلال محادثات قطر حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وذلك بحسب "واشنطن بوست".

أما السبب فيعود بحسب المصدر عينه إلى أن "الحزب لا يود أن يتحمل مسؤولية عرقلة المفاوضات التي انطلقت أمس الخميس، أو احتمال التوصل إلى صفقة تفضي إلى هدنة في القطاع الفلسطيني وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني)".

كما أوضح أنه "يمكن للانتقام أن يؤجل فالأمر ليس عاجلاً أو محدد زمنيا"، حسب تعبير المصدر الذي رفض الكشف عن هويته.