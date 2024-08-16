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قال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «وصلت الأمور إلى مرحلة مفصلية بعد كل هذا الانتظار والمساعي الديبلوماسية، ولا بد من اتخاذ القرار الصائب مع انتهاء فتره السماح او الخرطوشة الأخيرة كما وصفها رئيس مجلس النواب». وأشار إلى ان «هدف زيارة هوكشتاين للتأكيد على ان لبنان ليس مغيبا عن المفاوضات، وبالتالي فإن القرار يجب ان يكون بإبعاد الكأس المرة عنه والتي يخشاها الجميع، مشيرا إلى انه مهما كانت الاستعدادات لمواجهة الحرب، فهي لن تكون على مستوى التحديات».

ورأى المصدر النيابي «انه كان لافتا اجتماع هوكشتاين مع وفد من نواب المعارضة الذين لا يساهمون في شكل من الأشكال في المهمة التي حضر إلى لبنان من أجلها، وهي محاولة تهدئه الوضع وتجنب القيام برد خلال الساعات المقبلة، ولكن ربما أراد ان يوجه رسالة واضحة انه لا يمكن تغييب أي جهه عن التشاور في المحطات المصيرية».