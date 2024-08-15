«أمن الدولة» يوقف أحد أخطر المطلوبين في الضاحية الجنوبية

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تمكنت القوة الخاصة في مديرية أمن الدولة من إلقاء القبض على المطلوب حيدر الموسوي الملقب بـ«المجنون» والبالغ من العمر 31 عاماً، بعد رصده في محلة تحويطة الغدير في ضاحية بيروت الجنوبية إثر فراره إلى البقاع لفترة طويلة.مصادر أمنية قالت لـ«الأخبار» إن الموسوي مطلوب بخمس مذكرات توقيف بجرم التزوير ومحاولة القتل، إضافة الى 12 وثيقة إطلاق نار، مؤكدةً أنه تم تنفيذ 9 مداهمات من قبل الجيش اللبناني ومديرية المخابرات في فترات مختلفة بهدف إلقاء القبض عليه، لكنه تمكن من الهروب في كل مرة وتوجه إلى البقاع. يُذكر أنه ظل مختبئاً لفترة طويلة بعد قيامه بتوثيق جرائمه وتصوير ضحاياه أثناء إطلاق النار عليهم وإذلالهم ونشر هذه المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضيف المصادر أن «الموسوي يُعتبر قاتلاً مأجوراً تستفيد منه عصابات المخدرات لتصفية حساباتها ضد خصومها، وهو يُعتبر من أخطر المطلوبين في الضاحية الجنوبية نظراً لجرائمه وإطلاقه النار على 14 شخصاً، في الشياح والمشرفية وتحويطة الغدير وحي السلم والأجنحة الخمسة وطريق المطار».