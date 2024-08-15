الرئيس لحود في نعي قرم: حمل إرثا من القيم والانجازات

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نعى الرئيس العماد اميل لحود الوزير السابق جورج قرم، وقال في بيان: "يمضي الوزير السابق والصديق الدائم جورج قرم الى دنيا الخلود، حاملاً إرثاً من القيم والإنجازات، كان أبرزها ما تحقّق حين تولّى حقيبة وزارة المال في حكومة الرئيس سليم الحص العام ١٩٩٨، فمشى عكس التيّار الذي كان سائداً قبله، وضبط النفقات وحارب الهدر وأصلح الموازنة، فكثر محاربوه من المتضرّرين، ولكنّه كان جامعاً بين النزاهة والصلابة، يمنح الأولويّة لتحسين وتحصين جيب الدولة ومنع مدّ اليد إليها من قبل المهتمّين بجيبوبهم حصراً، ولا يلين ويقدّم التنازلات مهما كَثُر الحاقدون".

وختم قرم: "إنّنا إذ نعزّي عائلته ومحبّيه، نترحّم على قاماتٍ تغادرنا بينما يحتاج الوطن الى طاقاتٍ وخبرات لتنتشله ممّا يعاني منه، وهو ما كان ليصل الى ما وصل اليه اقتصاده وماليّته لو بقي النهج الذي أرسيناه مع الراحل جورج قرم سائداً".