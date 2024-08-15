حصيلة محدثة لغارة مرجعيون: شهيد و9 جرحى بينهم طفل في حالة حرجة!

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في حصيلة محدثة لغارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت سيارة في ساحة مرجعيون، اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بعد متصف ليل امس، أن "الغارة أدت إلى سقوط شهيد، وإصابة شخص آخر بجروح بليغة جدا نتج عنها توقف في القلب وعندما نقل إلى المستشفى تمكنت الفرق الطبية من إنعاشه مجدداً وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة.

أما بالنسبة إلى الجرحى الآخرين فعددهم ثمانية وفق التالي:

طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات خضع لعملية جراحية في مستشفى مرجعيون الحكومي ولكن حالته الحرجة استدعت نقله إلى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت.

وكذلك بالنسبة إلى والده الذي نقل إلى المستشفى نفسه وحاله ايضا حرجة.

وسجلت إصابة شخصين آخرين بجروح متوسطة ونقلا إلى مستشفى اوتيل ديو لاستكمال العلاج.