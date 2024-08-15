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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ارتياحه لنتائج زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، قائلاً لـ”الشرق الأوسط” إن الوضع اليوم أفضل من أمس، واعتبر برّي أن زيارة هوكستين رسالة من الرئيس الأميركي جو بايدن، تفيد بأنه “لم ينسَ لبنان”.

ورغم أن برّي لم يُفصِح عن تفاصيل ما دار في اللقاء الذي دام أكثر من ساعة، فإن التصريحات التي أدلى به تتقاطع مع معلومات أفادت بأن هوكستين طلب في لقاءاته اللبنانية المساعدة في “عدم تصعيد الأمور، قبل الاجتماع المرتقب لبحث وقف النار في غزة”..

وقال بري إن “العمل الآن يجري بكل قوة لوقف النار في غزة”، متحدثاً عن “ضغوط قوية جداً للتوصل إلى وقف النار، لتنعكس الأمور إيجاباً على الساحة اللبنانية”.