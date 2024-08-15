زيارة هوكشتاين.. تعويل على مفاوضات الدوحة: "قد تكون الفرصة الاخيرة"!

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كشفت المعلومات من مصادر موثوقة مطلعة على جو اجتماعات الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين لـ”الديار”، ان لا مبادرة تحدث عنها الوسيط الاميركي، انما هدف الزيارة الاساس هو نقل رسالة للمعنيين اللبنانيين بما تعمل عليه الولايات المتحدة لانجاح مفاوضات الدوحة. وانطلاقا من هنا، اكد على مسمع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن التقاهم، ان اميركا تعمل لوقف الحرب على غزة، وهي تعول على مفاوضات الدوحة، آملا في اعطاء فرصة لهذه المفاوضات، وبالتالي تجنب التصعيد المرتقب عبر رد حزب الله المتوقع والحتمي على اغتيال الحاج فؤاد شكر.

واشارت المصادر نفسها الى ان الموفد الاميركي ابلغ المسؤولين اللبنانيين بان الرئيس الاميركي بايدن اوفده لمواكبة محادثات الدوحة، واميركا تعتقد ان هذه المفاوضات ستكون جدية هذه المرة، كما انها “قد تكون الفرصة الاخيرة “، لذا فواشنطن تمارس ضغطا جديا على كل الاطراف المعنية بمن فيها “اسرائيل”، لضرورة خروج المفاوضات بنتائج ايجابية من شأنها ان تمهد لوقف اطلاق النار بغزة، وبالتالي حل ديبلوماسي للوضع جنوب لبنان.