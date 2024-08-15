هذا ما سيركّز عليه إجتماع الدوحة..

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ذكرت مصادر سياسية لـ”الديار”، ان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ابلغ الذين التقاهم في لبنان ان بلاده تبذل جهودا كبيرا للوصول الى وقف للنار، وان اجتماع الدوحة سيركز على جزئيتين تتعلقان بالخطة التطبيقية للاتفاق.

بالمقابل، تشيد المصادر السياسية بالموقف الرسمي الذي ظهر موحدا في الرد على أسئلة هوكشتاين واستفساراته في كل محطات زياراته، وقد سمع من بري كلاما واضحا وصريحا بعد التنسيق مع ميقاتي، مضافا اليه المعلومات التي ترددت عن لقاء جمع بري والسيد حسن نصرالله، سبقه اجتماع بين ميقاتي وجنبلاط واتصالات مع باسيل افضت الى الموقف الموحد، حيث سمع هوكشتاين لغة واحدة من رفض للاعتداءات “الإسرائيلية” المدعومة اميركيا، واحتضان المقاومة.