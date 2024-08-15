أعمال مكاتب السياحة والسفر تتراجع 70%!

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أشار رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود إلى انخفاض حجم أعمال قطاع السياحة بنسبة تخطّت الـ70%، لافتاً إلى أن السبب يعود إلى إلغاء الرحلات من لبنان إلى الخارج. وقال إن الموسم كان مزدهراً، إذ كان يتوقع أن يتجاوز عدد الوافدين ما بين 15 و16 ألف شخص يومياً في آب الجاري، إنما انخفضت أعداد الوافدين إلى الحدود الدنيا وانحصرت بشكل أساسي باللبنانيين الذين سافروا إلى الخارج، فيما غادر المغتربون والسياح العرب على عجل. أدّى هذا الأمر إلى ارتفاع كبير في الطلب على تذاكر السفر من لبنان إلى أي وجهة خارجية «وبلغ عدد المغادرين نحو 15 ألفاً يومياً، وترافق ذلك مع عدم توفر عرض من قبل شركات طيران، إلا لجزء قليل من هذا الطلب في ظل تعليق أكثر من 12 شركة طيران رحلاتها إلى بيروت».