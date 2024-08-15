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عناوين الصحف ليوم الخميس 15 آب 2024

15
AUGUST
2024
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الأخبار

- ‫هوكشتين مهوّلًا: انصحوا حزب الله بعدم الردّ
- مفاوضات الدوحة: جولة حاسمة
- حروب داخل الحرب: معركة عقول مع العدوّ... تحت النار
- اليونيفل عشية تمديد ولايتها: نشاط ميداني في خدمة العدوّ!

البناء
- المقاومة تقصف بالصواريخ بيت هليل… وحردان: معادلة 14 آب تحمي لبنان
- اليوم تبدأ في الدوحة بقيادة بيرنز مفاوضات بحضور وفد الكيان وغياب حماس
- هوكشتاين وعد بالتوصل لاتفاق ينهي حرب غزّة خلال يومين... يخفض التوتر

اللواء
- رسالة هوكشتاين: الحرص على استقرار لبنان وبرِّي يعتبر نجاح المفاوضات يمنع الحرب
- واشنطن أقرت برامج الإجلاء الثالث.. وخطة الطوارئ تبحث عن الدول المانحة
- جاء بالتهديد وعاد بالوعيد!
- "الحرب.. العادلة" ليست عادلة

الديار
- ساعات مفصليّة: وقف النار أو اشتعالها... ضغوط على حماس للانضمام للمفاوضات
- وزير الخارجيّة الفرنسي في بيروت... والحكومة والأحزاب أنجزت خطة الطوارئ
- زيارة هوكشتاين... لا مُبادرة بل مطلب واحد!

الجمهورية
- مفاوضات الدوحة: محطة فاصلة
- هوكشتاين: لا أحد يريد الحرب

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