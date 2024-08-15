عناوين الصحف ليوم الخميس 15 آب 2024

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الأخبار

- ‫هوكشتين مهوّلًا: انصحوا حزب الله بعدم الردّ

- مفاوضات الدوحة: جولة حاسمة

- حروب داخل الحرب: معركة عقول مع العدوّ... تحت النار

- اليونيفل عشية تمديد ولايتها: نشاط ميداني في خدمة العدوّ!





البناء

- المقاومة تقصف بالصواريخ بيت هليل… وحردان: معادلة 14 آب تحمي لبنان

- اليوم تبدأ في الدوحة بقيادة بيرنز مفاوضات بحضور وفد الكيان وغياب حماس

- هوكشتاين وعد بالتوصل لاتفاق ينهي حرب غزّة خلال يومين... يخفض التوتر

اللواء

- رسالة هوكشتاين: الحرص على استقرار لبنان وبرِّي يعتبر نجاح المفاوضات يمنع الحرب

- واشنطن أقرت برامج الإجلاء الثالث.. وخطة الطوارئ تبحث عن الدول المانحة

- جاء بالتهديد وعاد بالوعيد!

- "الحرب.. العادلة" ليست عادلة

الديار

- ساعات مفصليّة: وقف النار أو اشتعالها... ضغوط على حماس للانضمام للمفاوضات

- وزير الخارجيّة الفرنسي في بيروت... والحكومة والأحزاب أنجزت خطة الطوارئ

- زيارة هوكشتاين... لا مُبادرة بل مطلب واحد!

الجمهورية

- مفاوضات الدوحة: محطة فاصلة

- هوكشتاين: لا أحد يريد الحرب