«اللواء»: علامات «ايجابية» في كلام هوكشتاين

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علمت «اللواء» من مصادر تابعت جزءاً من لقاءات هوكشتاين ان «الجديد الايجابي في الزيارة هو تأكيد الاهتمام الاميركي بلبنان والسعي لتجنيبه الحرب المُكلفة، وان الجهود قائمة لتحقيق وقف اطلاق النار في غزة، وهناك تفاؤل اميركي بنجاح مفاوضات الدوحة اليوم، لأن الوسطاء، لاسيما الاميركي، وضعوا كل ثقلهم لإنجاحها، وهو امر بحسب ما قال هوكشتاين ينعكس ايجابا على لبنان ويؤدي الى منع الحرب».

وبرأي المصادر، ظهرت علامات «الايجابية»، في كلام هوكشتاين عن ان «مفاوضات غزة ستعقد (اليوم) في الدوحة لإنجاح الحل الديبلوماسي الذي دعا اليه الرئيسان الاميركي والمصري وامير قطر وتستمر اياماً عدة»، لكن ثمة من رأى «ان السبب الرئيسي للدفع الاميركي من خلال زيارة هوكشتاين، هو وقف او تأخير رد ايران وحزب الله على اغتيالات اسرائيل بما يؤدي الى منع توسع الحرب لو نجحت مفاوضات الدوحة»، خاصة ان المعلومات الاميركية افادت امس، ان مدير المخابرات المركزية وليام بيرنز وكبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك توجها الى الدوحة للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم. فيما اعلنت جهات إعلامية اميركية «ان حركة حماس لن تشارك في المفاوضات، لكنها منفتحة على لقاء الوسطاء بعد الاجتماع». اما نتنياهو فقرر امس ايفاد رئيسا جهازي «الموساد وشين بيت» للمشاركة في محادثات الدوحة، حسبما نقلت «فرانس برس» عن مكتبه.