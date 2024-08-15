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أكد الرئيس بري في حديث لقناة “الجديد”، أنّ “موضوع الحرب الكبرى يتوقّف على الأيام القليلة المقبلة”، في إشارة الى المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة والتي تعقد في الدوحة غدًا.

ولفت إلى أنّ “الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أكد أن المفاوضات ستحدث على أساس اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن الأساسي دون أي تعديلات”، معتبرًا أن المفاوضات بمثابة “الخرطوشة الأخيرة”. وقال بري “هوكشتاين أكد أن الولايات المتحدة الأميركية مارست ضغطًا كبيرًا على نتنياهو جعلته يقبل باقتراح بايدن”، مضيفًا “سمعت من هوكشتاين أن أميركا تريد التهدئة وتخفيض التصعيد العسكري ولم يطلب منا أي تدخل مع حزب الله”.

وأشار إلى أنّ “هوكشتاين لم يأتِ من تل أبيب إنما حضر مباشرة الى بيروت”، موضحًا أنّ “حضور هوكشتاين في بيروت رسالة أميركية واضحة بأن لبنان غير مغيّب عن المفاوضات الجارية”.

لفت بري إلى أنّ “هوكشتاين ذكر موضوع البوارج الأميركية وعلّل وجودها لمنع الحرب في المنطقة وقال: لا نتمنى أن نستعملها”، مشيرًا إلى أنّ “عنوان الحلّ في المرحلة المقبلة هو الـ 1701 لا غير”.