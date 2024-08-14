وزير العدل عقد اجتماعين متتاليين تناولا الدورات التدريبية في معهد الدروس القضائية

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عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري اجتماعين متتاليين تناولا موضوع الدورات التدريبية في معهد الدروس القضائية.

بعد الاجتماعين، قال الوزير خوري: "عقدنا اليوم اجتماعين متلازمين، الأول حضرته رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب ورئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، حيث تطرّق البحث الى التحضير لإجراء دورات تدريبية تتعلق بقضاة المحاكم الدرزية الذين قبلوا مؤخرا بعد مرورهم بامتحانات تجرى للمرة الأولى، وحصلوا على الموافقة بعد تعيين لجنة لإجراء هذه الامتحانات، علما أن عددهم ستة وسيخضعون لدورة تدريبية في معهد الدروس القضائية بناء على طلب رؤساء المحاكم الشرعية الدرزية".

أضاف: أما الاجتماع الثاني فقد حضره، الى القاضية دكروب، نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان خضر يموت وأمين سر النقابة أنطوان غانم، وتمحور حول التحضير لإجراء دورات تدريبية لخبراء التخمين في معهد الدروس القضائية تحت إشراف قضاة، واختصاصيين عند الحاجة، وذلك بهدف تحسين شأن كل الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الخبراء".

وختم: "الهدف من الاجتماعين هو أهمية تدريب القضاة الذين نجحوا في الامتحانات على القيام بمهامهم على أكمل وجه، وتحسين مسار العمل القضائي سواء في المحاكم الدرزية أو المحاكم العدلية".