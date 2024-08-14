ارتفاع حصيلة الغارة على العباسية...!

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن حصيلة محدثة للغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي مفرق بلدة العباسية قضاء صور.

وفيها ان عدد الجرحى بلغ سبعة عشر شخصا من بينهم اربع حالات حرجة، وقد تم توزيع الجرحى على مستشفيي جبل عامل وحيرام وفق التالي:

- مستشفى جبل عامل استقبل إحدى عشرة إصابة (١٠ لبنانيين - سوري) من بينهم ٣ حالات حرجة (من بين الحالات فتى يبلغ من العمر ١٧ سنة يتم نقله حاليا الى مستشفى الرسول الاعظم)، إضافة إلى ٧ حالات طوارىء (بينهم طفل ١٦ سنة وطفلة ٨ سنوات) وحالة دخول عادي مستقرة.

- مستشفى حيرام استقبل ٦ اصابات (٢ لبناني - ٣ سوري - ١ فلسطيني) ومن بين الاصابات امرأة لبنانية حالتها حرجة والخمسة الآخرون تم علاجهم في الطوارئ.