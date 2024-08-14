حادثة الرعب في كفرشيما... اليكم آخر المعطيات!

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تتواصل التحقيقات في قضيّة الجثث الخمس التي تمّ العثور عليها في منزل في بلدة كفرشيما- حارة الدير، وبعدما كانت استدعت قوى الامن الداخلي خريستو الفتى وحقّقت معه، وقد اعترف بأن الجثث الخمس تعود لـ4 من اخوته ولوالده، وان احد اخوته توفيّ في 27 تموز الفائت، فيما والدته لا تزال على قيد الحياة وهي تسعينية.

كما اعترف الفتى، بأن هناك وصية تنصّ على دفن أفراد العائلة في المنزل.

وقد أخذت الادلة الجنائية عينات من الحمض النووي العائد للجثث، للتأكد من ان جميعها عائدة لافراد عائلة واحدة.

تجدر الاشارة الى انه بعد معاينة الطبيب الشرعي لجثّة الياس شقيف خريستو، تبيّن ان الوفاة طبيعية. وان عملية دفن الجثث في الغرفة في المنزل بدأ منذ عام 1986 .