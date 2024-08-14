بوحبيب تسلم أوراق اعتماد سفير الباراغوي والتقى سفير النمسا: لممارسة الضغط على اسرائيل للحد من عدوانها

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قدم سفير الباراغوي الجديد لدى لبنان أوزفالدو أديب بيطار، نسخة من أوراق اعتماده، الى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الذي تمنى له النجاح في مهمته في لبنان، مبديًا "استعداد السلطات اللبنانية لتوفير كل التسهيلات الممكنة لتعزيز روابط التقارب والتعاون بين البلدين".