ضبط كميّة لمواد المخدّرة كانت في طريقها لبيروت

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عن ضبط كميّة منوّعة من المواد المخدّرة عند حاجز ضهر البيدر كانت في طريقها إلى بيروت وإيقاف شخصين.

وأوضحت، في بلاغ، أنّ "عند الساعة 30:22 من تاريخ 9-8-2024، وعلى مسلك البقاع - بيروت، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر بسيّارة من نوع "تويوتا آفانزا" لون أبيض، على متنها كلٌّ من م. ح. (من مواليد عام 1998، فلسطيني الجنسيّة)، ب. ت. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة)".

وأشارت إلى أنّ "بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط مسدس حربي وكميّة كبيرة ومنّوعة من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:

- حوالى 300 غرام من مادّة باز الكوكايين مقسّمة في أظرف وعبوات وأكياس بلاستيكيّة.

- 50 غراما من مادة الماريجوانا، مقسمة داخل 12 ظرفاً من النّايلون.

-1 كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف موزعة على 25 ظرفا من النايلون و4 أكياس متعّددة الاحجام.

- 197 حبّة مخدّرة "كبتاغون".

- 30 حبّة مخدّرة "ترامال".

- 100 حبّة نوع "ترامادول".

- حبوب أخرى مختلفة و"دفتر ورق لف سجائر.