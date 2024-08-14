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عناصر حاجز ضهر البيدر أوقفت شخصين وضبطت كميّة منوّعة من المواد المخدّرة كانت في طريقها إلى بيروت

14
AUGUST
2024
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:
"عند الساعة 30:22 من تاريخ 9-8-2024، وعلى مسلك البقاع - بيروت، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر بسيّارة من نوع "تويوتا آفانزا" لون أبيض، على متنها كلٌّ من:
- م. ح. (من مواليد عام 1998، فلسطيني الجنسيّة).
- ب. ت. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة).
بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط مسدس حربي وكميّة كبيرة ومنّوعة من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:
- حوالى 300 غرام من مادّة باز الكوكايين مقسّمة في أظرف وعبوات وأكياس بلاستيكيّة.
- 50 غراما من مادة الماريجوانا، مقسمة داخل 12 ظرفاً من النّايلون.
-1 كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف موزعة على 25 ظرفا من النايلون و4 أكياس متعّددة الاحجام.
- 197 حبّة مخدّرة "كبتاغون".
- 30 حبّة مخدّرة "ترامال".
- 100 حبّة نوع "ترامادول".
- حبوب أخرى مختلفة و"دفتر ورق لف سجائر".
تم تسليم الموقوفَين والسّيّارة والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر، لاجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".

 

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