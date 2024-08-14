عناصر حاجز ضهر البيدر أوقفت شخصين وضبطت كميّة منوّعة من المواد المخدّرة كانت في طريقها إلى بيروت

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

"عند الساعة 30:22 من تاريخ 9-8-2024، وعلى مسلك البقاع - بيروت، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر بسيّارة من نوع "تويوتا آفانزا" لون أبيض، على متنها كلٌّ من:

- م. ح. (من مواليد عام 1998، فلسطيني الجنسيّة).

- ب. ت. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة).

بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط مسدس حربي وكميّة كبيرة ومنّوعة من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:

- حوالى 300 غرام من مادّة باز الكوكايين مقسّمة في أظرف وعبوات وأكياس بلاستيكيّة.

- 50 غراما من مادة الماريجوانا، مقسمة داخل 12 ظرفاً من النّايلون.

-1 كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف موزعة على 25 ظرفا من النايلون و4 أكياس متعّددة الاحجام.

- 197 حبّة مخدّرة "كبتاغون".

- 30 حبّة مخدّرة "ترامال".

- 100 حبّة نوع "ترامادول".

- حبوب أخرى مختلفة و"دفتر ورق لف سجائر".

تم تسليم الموقوفَين والسّيّارة والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر، لاجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".