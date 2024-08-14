كتيلي: أستغرب أن يعقد نائب في التيار مؤتمرًا صحافيا كي يتحدث عن أمور داخلية..

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قالت نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين كتيلي إنّها تستغرب "أن يعقد نائب في التيار مؤتمرًا صحافيا كي يتحدث عن أمور تخص التيار داخليًا وإذا كانت مبادرة إيجابية فكان من الأفضل أن تناقَش داخليًا."

وأضافت في حديث للـLBCI: "لا أرى ما هو إيجابيًا لمناقشة ما هو داخلي أمام الشاشات."

وكشفت كتيلي أنّ "الحوار لم يتوقف مع النائب كنعان ولا مع أي زميل آخر، وكان هناك أداء عير صحيح و"تغريد غير السرب"."

وأكملت: "كان هناك غياب متعمد خلال اجتماعات التيار ونوع من التضامن مع النائب بوصعب، ولهذا السبب اسقطت عضوية النائب كنعان من المجلس السياسي بسبب الغيابات المتكررة."

وأوضخت أنّ "رئيس التيار انتظر بموضوع الفصل 9 أشهر لامكانية حل الأمور ولكن لم تنجح."

وسألت: "أين هي مصلحة التيار عندما لا يلتزم النواب في الكتلة بكل القرارات الصادرة وهذا يؤذي التيار، مؤكدة أنّه "يجب أن يكون هناك من الأحد الأدنى من النتسيق والعمل الجماعي داخل التيار."

وقالت إنّه "كان سعينا مع المعارضة ليس فقط أن نتقاطع على اسم جهاد أزعور بل كي لا يستطيع الآخرين أن يرفضوا الإسم."

وأضافت: "كنا نحاول عدم الإنجرار إلى السجالات القائمة مع القوات ولكن لا نستطيع القبول بالإهانات المتواصلة، وهل من حق القوات أن يتكلموا بحقد وتجريح، نحن لسنا راغبين في السجالات."

وختمت كتيلي تقول: "نحن لا نحرض في الداخل والخارج على حزب الله ونحن ضهر منيع للمقاومة بمواحهة إسرائيل رغم رفضنا لخطورة جر لبنان إلى حرب."



