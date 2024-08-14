هوكشتاين من عين التينة: الوقت حان الآن لإنهاء الصراع والتصعيد

وأكّد أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن يدعم وقف التوترات في جنوب لبنان، ونحن بحاجة لخفض التصعيد على الخط الأزرق".

وشدّد على أنّ "أميركا تؤيد أن يعيش الشعب اللبناني بسلام وازدهار، وهذه رسالتنا التي نوجهها للجميع" ولفت إلى أنّ "هذه المنطقة عانت مما يكفي وكلما طال وقت النزاع تصبح فرص الأخطاء وحوادث استهداف المدنيين كبيرة وواردة".

وتابع هوكشتاين: "نأمل في لبنان أن نصل إلى نهاية الأزمة ونستطيع أن نصل إلى هذا الأمر الآن ونُدرك أننا يجب أن نعمل سوياً على وقف النزاع في غزة".

وقال: "نأمل بعدم الوصول إلى حرب بين "حزب الله" وإسرائيل والوقت حان الآن لإنهاء الصراع والتصعيد".

وأضاف هوكشتاين: "نأمل في الوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار، والرئيس بايدن عمل من دون كلل لإيجاد حل لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة".