living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هوكشتاين من عين التينة: الوقت حان الآن لإنهاء الصراع والتصعيد

14
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشار الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى أنّ "الصراع بين "حزب الله" واسرائيل استمرّ لفترة طويلة، ونحن نؤمن أنه من الممكن الوصول إلى حلّ دبلوماسي".
 
وقال هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: "لا أحد يريد حرباً شاملة، والتوترات بين الحزب وإسرائيل تصاعدت منذ آخر زيارة لي إلى هنا".

وأكّد أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن يدعم وقف التوترات في جنوب لبنان، ونحن بحاجة لخفض التصعيد على الخط الأزرق".
 
وأضاف هوكشتاين: "نأمل في الوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار، والرئيس بايدن عمل من دون كلل لإيجاد حل لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة".

وشدّد على أنّ "أميركا تؤيد أن يعيش الشعب اللبناني بسلام وازدهار، وهذه رسالتنا التي نوجهها للجميع" ولفت إلى أنّ "هذه المنطقة عانت مما يكفي وكلما طال وقت النزاع تصبح فرص الأخطاء وحوادث استهداف المدنيين كبيرة وواردة".
 
 
وتابع هوكشتاين: "نأمل في لبنان أن نصل إلى نهاية الأزمة ونستطيع أن نصل إلى هذا الأمر الآن ونُدرك أننا يجب أن نعمل سوياً على وقف النزاع في غزة".
 
 
وقال: "نأمل بعدم الوصول إلى حرب بين "حزب الله" وإسرائيل والوقت حان الآن لإنهاء الصراع والتصعيد".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   