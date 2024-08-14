"معلومات تشوبها الدقّة".. توضيح من حجار!

A + A -

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار حول طلب استكمال تأليف اللجنة القضائيّة الخاصّة بقانون الإسكان:

تتداول بعض الصحف اليوم معلومات تشوبها الدقّة، متعلّقة بطرح الوزير حجّار تعيين عضوين في اللجنة القضائيّة الخاصّة بقانون الإسكان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. وعليه، يهمّ الوزير حجّار أن يوضح بأن الطلب يقتصر على تكليف موظّفين في ملاك المؤسسة العامة للإسكان (من الفئة الثالثة)، نظراً لتقاعد موظفين آخرين كانا من ضمن أعضاء اللجنة القضائيّة الناظرة في الخلافات الناشئة من تطبيق أحكام قوانين الإسكان، علماً بأنه تمّ تشكيل هذه اللجنة عبر مرسومٍ وقّع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أيار 2022.