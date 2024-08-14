جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: "توفي منذ 10 أيام"!

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افادت مندوبة " الوكالة الوطنية للاعلام" أن قوى الامن الداخلي أوقفت ليلًا، خريستو الفتى الذي عثر في المنزل الذي يسكنه وشقيقه ووالدته في كفرشيما - حارة الدير، على 5 جثث.

وقد اعترف خريستو الفتى لدى فصيلة مخفر الحدت أن شقيقه الياس توفي منذ حوالى العشرة أيام.

وكانت استخبارات الجيش عثرت مساء أمس على 5 جثث داخل المنزل المذكور، الذي يسكنه الشابان الياس وخريستو الفتى مع والدتيهما المسنّة التي تبلغ من العمر 90 عاماً.

وقد اكتشفت الجثث بعدما اشتكى الجيران من افعال الشابين الغريبة في المنطقة، حيث كانا يعتديان على المواطنين المارين في المكان، وبعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل.

إشارة إلى أن الجثث تعود لأهل الشابين وبالتحديد لوالدهما وشقيقتهما وثلاث اخوة، دفنهما الشابان داخل غرفة أسفل المنزل.