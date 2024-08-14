رسالة فرنسية عاجلة إلى لبنان!

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نقل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو إلى ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب مساء أمس الاول رسالة عاجلة من الحكومة الفرنسية تحض الأطراف كافة على ضرورة خفض التوتر وتحقيق وقف ثابت لإطلاق النار يسمح باستكمال المفاوضات الخاصة بوقف النار وتبادل الاسرى والمعتقلين، مرفقة بالتحذير من اي عمل عسكري قد يؤدي الى انفلات الأمور من يد الجميع نحو حرب شاملة وقاسية لن يستفيد منها احد ولن تنتهي الى اي منتصر في ظل قواعد الاشتباك المعتمدة، لا بل فهي تطيل الأزمة التي يعانيها الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة من جهة الى اخرى داخل القطاع المحاصر عدا عن حجم الشهداء والجرحى والمعوقين والتدمير الممنهج للقطاع الصحي والتربوي والأحياء السكنية.