اجتماع لهيئة قضاء الشوف

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عقدت هيئة قضاء الشوف اجتماعا بحضور النائب غسان عطالله مع منسقي الهيئات المحلية في مركز التيار ميرنا شالوحي وذلك نهار الثلاثاء ١٣ آب ٢٠٢٤، تمحور اللقاء حول الوضع العام في لبنان و الشوف خاصة و النشاطات القادمة للهيئة خاصة سهرة هيئة القضاء القائمة في ٣٠ اب في الرميلة.

كما و شدّد فيها على أن يكون التياريّون ضمانة بعضهم البعض كما يطلب دائمًا الجنرال ميشال عون" و على التّضامن الدّائم لأجل مصلحة التيّار. كما و حث الحاضرين للمشاركة بالنشاطات التي تنظمها هيئة قضاء الشوف في بيت الشباب السعديات وخصوصا النشاطات الشبابية و ذكر الحاضرين بالنشاطات القادمة مثل سهرة ال karaoke المجانية الخاصة بالشباب التي تنظمها هيئة الشوف في بيت الشباب في السعديات. كما ذكر بسهرة السنوية لهيئة القضاء التي ستقام في ٣٠ آب ٢٠٢٤ في Havana Resort Beach- الرميلة، بحضور فخامة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.