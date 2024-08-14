واشنطن تعزّز حشدها العسكريّ كأن ما ينتظرها حرب وجودية!

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تبدو واشنطن وقد نقلت كل جيوشها ومعداتها الحربية إلى المنطقة، وكأن ما ينتظرها حرب وجودية تخصّها وليست مجرد عملية تكتيكية لتقديم المؤازرة لحليفها الإقليمي كيان الاحتلال ببعض المعدات اللازمة لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة مع إيران، فحاملات الطائرات صارت ثلاثاً والمدمرات والغواصات والسفن الحربية بالعشرات، والطائرات بالمئات، وقواعد الصواريخ الدفاعيّة بالمئات، بينما تعلن وزارة الخارجية عن تسليم كيان الاحتلال عشرات الطائرات وآلاف القذائف بمبالغ قُدّرت بأكثر من 20 مليار دولار.

التصريحات الأميركية الصادرة عن الرئيس جو بايدن ووزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، اتخذت لغة التحذير بوجه إيران وقوى المقاومة من عواقب استهداف كيان الاحتلال وإلحاق الأذى به، واعتبار مجرد الدعوة لجلسة مفاوضات تعقد غداً الخميس حول غزة، سبباً كافياً لصرف النظر عن الرد على الكيان، بينما تنشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريراً يقول إن بنيامين نتنياهو وضع مجموعة شروط إضافية تتكفل بإفشال المفاوضات، وفقاً لما يقوله مسؤولون في الوفد المفاوض للكيان، بينما اكتفى مكتب نتنياهو بتأكيد الخبر عبر نفيه بالقول إن ما وضعه هو مجرد إيضاحات لا بدّ منها لضمان حسن التنفيذ.

واشنطن ليست مهتمة بأكثر من صورة جلسة المفاوضات والقول إنها بدأت وإن أمامها فرص التوصل الى اتفاق، للقول بأن الرد المقرّر من إيران وقوى المقاومة سوف يعطل هذه الفرص، بينما تقول حركة حماس أن المطلوب الحصول أولا على موافقة نتنياهو على النص الذي وافقت عليه حماس، والذي تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي في تبنيه لمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعندما يمكن البحث بآليات التنفيذ، كما قال البيان الأميركي المصري القطري المشترك.