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"الحزب" أطلق 7500 صاروخ و200 مُسيّرة!

14
AUGUST
2024
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عزّز جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الجليل بقوات خاصة من النخبة خوفاً من تسلّل وحدة الرضوان، فيما واصل حزب الله أمس عملياته ضد مواقع جيش العدو، فاستهدف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام، وتجمّعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات، وانتشاراً في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا أيضاً. ونعى حزب الله أمس الشهيدين إبراهيم جميل العشي من مدينة بنت جبيل، وفادي محمد شهاب من بلدة برعشيت.وفي إحصاء أجرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ذكرت أن حزب الله أطلق أكثر من 7500 صاروخ و200 طائرة مُسيّرة في إطار جبهة الإسناد منذ 8 تشرين الأول الماضي، ما أدّى إلى مقتل 43 إسرائيلياً بينهم 19 عسكرياً، وإصابة 271 آخرين.
ونقلت الصحيفة عن بيانات مصلحة الضرائب أنه «منذ اندلاع المعركة في الشمال، تمّ تقديم 4378 مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات في المستوطنات الشمالية»، لافتة إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية لأن هناك أضراراً لم تُحصَ بعد. وبحسب البيانات نفسها، دفعت سلطة الضرائب الإسرائيلية تعويضات بقيمة 1.5 مليار شيكل لشركات السياحة في الشمال بسبب الخسائر. وبلغت الكلفة الإجمالية للخسارة في مجال الغذاء على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب في الشمال نحو مليار شيكل، فيما تعامل رجال الإطفاء منذ تشرين الأول الماضي مع 790 حادث حريق. وبحسب بيانات هيئة الطبيعة والحدائق، التهمت النيران نحو 158 ألف دونم في الشمال.

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